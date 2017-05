Barça : Valverde sera présenté jeudi

Le FC Barcelone a officialisé ce lundi la nomination du successeur de Luis Enrique sur le banc du FC Barcelone. Ernesto Valverde aura notamment la lourde tâche de reconquérir le titre en Liga. En conférence de presse, le président du club catalan a justifié ce choix devant les médias. "La présentation d'Ernesto Valverde en tant que nouvel entraîneur du FC Barcelone sera ce jeudi. C'est est un travailleur acharné et un fan de l'utilisation de la technologie dans la formation et la gestion des matchs. Il a les qualités, la connaissance du football et l'expérience pour ce poste. Il fait aussi progresser les jeunes joueurs", a souligné Josep Maria Bartomeu.