Le Youtubeur Vinsky a mouillé le maillot pour Paris 2024

Le Youtuber VINSKY et JESSICA HOUARA D’HOMMEAUX, joueuse de l'OL, mouillent le maillot pour Paris 2024. Défi : Dépenser 2024 calories.

Suite à sa campagne « Prêts à jouer le jeu pour Paris 2024 », FDJ a invité des influenceurs à soutenir la candidature de Paris 2024. Le samedi 1e avril, lors de la Finale de la Coupe de la Ligue, le YouTuber Foot Vinsky devait relever le défi et de mouiller le maillot pour la candidature parisienne. Pari tenu !



Du samedi 1er avril à minuit au coup de sifflet finale de la rencontre AS Monaco / Paris SG, Vinsky a dû mouiller le maillot et dépenser 2024 calories. Pour l'aider à relever le défi, FDJ et Paris 2024 ont fait appel à l'internationale français et joueuse de l'Olympique Lyonnais, Jessica Houara D'Hommeaux. Devenue préparatrice physique le temps d'un après midi, Jessica a construit une séance avec et sans ballon de haute intensité, en témoigne les vidéos et photos publiées par les deux acteurs sur leurs réseaux sociaux. Une séance efficace puisque Vinsky a réussi son défi haut la main avec 2024 calories dépensées à 18h15 avant de vivre la finale de la Coupe de La Ligue en social room invité par FDJ.