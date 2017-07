Football - Transferts

Le PSG recrute encore!

Patrice Lair l'entraineur de l'équipe féminine du Paris Saint Germain a fait appel à l'attaquante internationale turque de 22 ans Melike Pekel qui rejoint à son tour le club de la capitale jusqu'au 30 juin 2019.



Elle connait déjà le championnat français puisqu'elle a fait ses débuts en Division 1 Féminine au FC Metz lors de la saison 2016-2017. Elle a été remarquée lors de ses deux très bonnes saisons au Bayern Munich où elle avait remporté la Bundesliga en 2015.



« Intégrer le Paris Saint-Germain est une grande opportunité pour moi. Je suis dorénavant dans l'un des meilleurs clubs au monde et je tiens à donner le maximum pour m'imposer et servir l'équipe du mieux possible. »



« Melike est une attaquante puissante et qui va vite, a expliqué , l'entraineur de l'équipe féminine du Paris Saint-Germain. C'est une buteuse de grande qualité qui a été efficace immédiatement en janvier à son arrivée au FC Metz et qui connaît désormais bien le championnat de France. C'est également une jeune joueuse qui va progresser dans le secteur offensif. »