Football - News

Le football français perd une légende

Triste nouvelle dans le monde du football aujourd'hui, un monument français est décédé à l'âge de 85 ans, Raymond Kopa. L'ancien joueur du Real Madrid et du Stade de Reims, Kopa avait remporté le Ballon d'Or 1958. La même année où l'équipe de France a terminé 3e de la Coupe du monde en Suède.

Raymond Kopa est mort cette nuit à Angers, la France perd là son premier grand joueur de football. Le natif de Nœux-les-Mines était devenu la gloire du Stade de Reims et avait même échouer en finale de la Coupe d'Europe avec "son club" face au Real Madrid son futur club.

Il va jouer trois saisons à Madrid et remporte trois Coupes d'Europe et deux championnats d'Espagne avec le club de la capitale Espagnole. Après trois années au Real, il choisit de revenir à Reims, où il restera jusqu'à la fin de sa carrière en 1967.

Raymond Kopa, en Équipe de France, c'est 45 matchs joués et 18 buts entre 1952 et 1962. Il participe à la Coupe du monde en 1954 et 1958. Cette année là, Kopa avait remporté le Ballon d'Or. L'équipe de France a terminé 3e de la Coupe du monde 58 en Suède.





NICOLAS PELLETIER