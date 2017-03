Football - News

La pluie de compliments de Deschamps

Tout le monde parle de lui, Kylian Mbappé. Le jeune joueur de 18 ans a fait ses premiers pas en Bleu samedi face au Luxembourg. Une entrée remarqué un comportement exemplaire, de quoi faire plaisir au sélectionneur.

Interrogé en conférence de presse sur le phénomène Mbappé, l'ancien technicien marseillais a expliqué tout le bien qu'il pense de lui: " Évidemment qu'il a beaucoup de qualités. c'est un jeune joueur. Vous parlez de lui en Espagne, on en parle en France. Il découvre l'équipe de France. Ce qu'il fait en club est de très haut niveau.



Il a déjà une bonne maturité à 18 ans. Il a des paliers à franchir. Mais il est précoce par rapport à tout ce qu'il fait. Au-delà de ses qualités de vitesse et de course, il a une tranquillité dans les duels avec les gardiens, c'est quelque chose qui le différencie des autres joueurs. Il a cette froideur, d'être lucide et efficace".



GZ