Les mots de Griezmann et Deschamps avant le match face à l'Espagne

Retrouvez sur Sport.fr l'ensemble des déclarations d'Antoine Griezmann et Didier Deschamps avant le choc de demain en amical face à l'Espagne (21h00 - Stade de France).

Les déclarations d'Antoine Griezmann :

"Je ne sais même pas si je vais jouer. Il y a du monde pour porter le brassard. Hugo le porte très bien. Je ne sais pas s'il va jouer demain. On verra bien."



"Je ne suis là que pour parler de France-Espagne"



Est-ce qu'on parle en Espagne de la nouvelle génération ? "Oui, Koke m'a envoyé un message pour savoir comment était Kylian Mbappé. Je suis content de ceux qui viennent d'arriver. on en parle beaucoup en France, ils ont la tête sur les épaules, ils travaillent beaucoup à l'entraînement. C'est le top pour nous. "Il faut faire attention, certains disent que c'est peut-être le futur Thierry Henry, il est très prometteur mais chaque joueur est unique""



Gameiro ou Giroud? "Kevin c'est plutôt dans la profondeur, Olivier j'essaie d'être autour de lui, de faire des une deux avec lui. J'essaie de les mettre dans les meilleures conditions."



Les déclarations de Didier Deschamps :

"Hugo Lloris jouera demain."



"Les joueurs français plaisent à tous les championnats (et pas que en Espagne). Les joueurs français sont capables de s'adapter aux différents football. Aujourd'hui, avec le vivier de jeunes joueurs et la qualité qu'il y a, ça intéresse forcément les clubs étrangers."



"C'est un joueur qui est capable de déséquilibrer les défenses adversaire. son bon match face au Luxembourg va lui donner confiance pour l'avenir."



Giroud ? "il a prouvé samedi dans son registre que c'est toujours un attaquant efficace, qui marque des buts et qui permet aux joueurs autour de lui de modifier l'animation offensive."



Mbappé ? "Evidemment, il a beaucoup de qualités. Il a à peine plus de 18 ans mais il a déjà une bonne maturité. Il a des paliers à franchir mais il est précoce par rapport à tout ce qu'il fait. Ce qui le différencie un peu par rapport aux autres, c'est son sang-froid face au but. Lui il a cette froideur, il est lucide et efficace."



"C'est un match de prestige. L'Espagne, en même titre que l'Italie, l'Angleterre, il y a un parfum particulier. C'est une très belle affiche. En espérant qu'il y ait un beau spectacle, surtout de notre côté."



NP