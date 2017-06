La nouvelle génération prend le pouvoir

La France a vaincu l'Angleterre en amical (3-2), mardi soir au Stade de France, et peut partir en vacances en évacuant la frustration de la défaite en Suède. Les Bleus ont marqué par Samuel Umtiti (22e), Djibril Sidibé (43e) et Ousmane Dembélé (78e), contre un doublé de Harry Kane (9e, 48e sur penalty). Les Français ont joué la seconde période en infériorité numérique suite à l'expulsion de Raphaël Varane (47e). L'heure est aux vacances, avant un prochain rendez-vous contre les Pays-Bas en éliminatoires de la Coupe du monde 2018 (31 août).





Le papier d'avant-match

Ce soir l'Equipe de France de football accueille l'Angleterre pour un match amical. Amical, il n'y aura que le nom. Il existe une très grosse rivalité entre les deux pays en matière de sport et plus particulièrement de football.



Depuis de nombreuses années, un France-Angleterre est un match particulier. Les Bleus ainsi que leur adversaire voudront bien finir la saison et pouvoir partir en vacance avec le sentiment du devoir accompli. Ce match sera aussi l'occasion de faire oublier la récente défaite concédée 2-1 face à la Suède lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde 2018.



Côté Anglais, là aussi il faudra se rattraper et montrer un autre visage. Les hommes de Gareth Southgate restent sur un match nul arraché 2-2 dans les arrêts de jeux par Harry Kane. Un nul face au voisin écossais toujours pour une qualification pour la prochaine Coupe du monde. Ils auront donc à coeur de réaliser une grande performance et battre l'Equipe de France à domicile, ce qui dans l'histoire ne s'est jamais produit.



Comme l'explique Benjamin Mendy, l'arrière gauche de l'EDF, cette rencontre n'aura rien d'amical, car face aux Britanniques plus qu'un succès, c'est un honneur que l'on doit représenter: "On se doit d'offrir une belle image. Avec ou sans essence dans le moteur, on est obligé de faire une grande prestation face aux Anglais", indique-t-il.





La nouvelle génération titulaire ?



Pour ce match de nombreuses interrogations persistent. Après une composition d'équipe ratée face à la Suède Didier Deschamps, ne se privera pas de donner du temps de jeu à d'autres joueurs. "Il y aura des changements dans mon équipe face aux Anglais. Je ne suis pas là pour donner des garanties à outrance. Je suis là aussi pour soutenir et je ne tire pas un trait après des mauvais matches. Lors de discussions, je dis ce que j'attends d'eux et si ça ne suffit pas, je leur dis d'en faire plus. Personne n'a de garantie". Il devrait donc y avoir de nombreux changements par rapport à vendredi.



Parmi ceux-ci on imagine la nouvelle génération, Tolisso, Mbappé, Dembélé, Lemar, Thauvin, Kanté... Une bonne partie de ces joueurs devraient avoir du temps de jeu et pouvoir exprimer leur potentiel. En attaque, le patron des Bleus devrait reconduire son attaque mais pourrait bien faire rentrer Thauvin ou Lacazette rapidement afin de leur donner une chance.



Au poste de gardien le sélectionneur a décidé de faire confiance à Hugo Lloris afin de lui permettre d'oublier son erreur face à la Suède vendredi dernier et donc de passer à autre chose. Au milieu on imagine mal N'Golo Kanté rester sur le banc ainsi que Corentin Tolisso qui pourrait fêter sa deuxième sélection. Deschamps alignera une équipe très compétitive et avec l'envie de réaliser le grand match.





Un match rempli d'hommages



Cette rencontre sera également marquée par une série d'hommages pour les victimes de Manchester et Londres. En effet, outre Theresa May et Emmanuel Macron qui seront au Stade afin de montrer la solidarité entre les deux nations, le Stade de France entonnera l'hymne Britannique (God Save the Queen) afin de rendre un vibrant hommage au pays, comme Wemblay l'avait fait il y a de cela un an lors du match Angleterre-France quelques jours après les attentats de Paris.



La dernière chose qui sera faite sera, elle aussi grandiose avec le déploiement d'un drapeau géant dans les tribunes et un morceau du célèbre groupe Oasis pour accompagner l'entrée des joueurs sur la pelouse.





Greg Zerbone