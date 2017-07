Aboubakar Kamara rejoint le club de Championship de Fulham. Le joueur du SC Amiens a signé pour 4 ans plus une année en option.



The Club is delighted to announce the signing of forward Aboubakar Kamara from Amiens for an undisclosed fee.



