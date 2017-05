Football - News

John Terry parle de son avenir

Champion d'Angleterre avec le Chelsea d'Antonio Conte, John Terry a certainement disputé sa dernière saison avec les Blues. Le joueur de 36 ans fait le point sur son avenir.

"J'ai des options mais rien n'est gravé dans le marbre. Tout le monde me questionne à ce sujet et personne ne me croit quand je dis que rien n'est encore fixé", a expliqué l'Anglais à la BBC, précisant qu'il se donne encore une semaine de réflexion.