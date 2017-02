Football - News

Indice UEFA, la France creuse l'écart

La France est toujours solidement accrochée à sa cinquième place à l’indice UEFA après la deuxième semaine européenne.



A la fin de cette deuxième semaine européenne de 2017, la France (53.665) affiche désormais plus 4 points d'avance sur la Russie (49.732) et le Portugal (49.332) et devrait donc conserver sa cinquième place. L'Espagne (99.427), l'Allemagne (77.212), l'Angleterre (73.248) et l'Italie (70.998) sont toujours devant la France.