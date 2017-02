Football - News

Frank Lampard prend sa retraite

Libre de tout contrat suite à son départ de New York City, Frank Lampard a pris la décision de mettre un terme à sa carrière, à l'âge de 38 ans. Le milieu de terrain anglais vient de l'annoncer sur Instagram.

"Après 21 années exceptionnelles, j'ai décidé que c'était le moment d'arrêter ma carrière. Alors que j'ai reçu des offres pour continuer à jouer, il est temps de commencer un nouveau chapitre dans ma vie. Je suis immensément fier des trophées gagnés, d'avoir représenter mon pays plus de 100 fois et d'avoir marqué plus de 300 buts." C'est en ces termes que Frank Lampard (38 ans) a révélé, sur Instagram, son départ définitif des rectangles verts.



Libre après la fin de son engagement avec New York City, franchise qu'il avait rejoint en 2015, le milieu anglais restera à jamais gravé dans la mémoire des supporters de Chelsea. Avec le club londonien (2001-2014), celui qui a aussi porté la tunique de West Ham United, Swansea City et Manchester City aura notamment remporté à trois reprises la Premier League (2005, 2006, 2010) et la Ligue des champions (2012) du côté de Stamford Bridge.



"Je n'oublierai jamais l'occasion qui m'a été offerte et le succès que nous avons obtenu ensemble. Je suis reconnaissant envers tout le monde. Les supporters m'ont apporté un soutien incroyable", décrit-il de son passage chez les Blues. Sélectionné à 106 reprises avec les Three Lions (29 buts), Frank Lampard a tiré un trait définitif sur une immense carrière.