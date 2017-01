Football - Transferts

Falcao, première victime de la régulation des transferts en Chine

Comme le laissaient penser certaines rumeurs ces dernières heures, Radamel Falcao est passé tout proche d'un départ pour la Chine. Une information confirmée par le président d'un club qui rêvait de recruter l'international colombien. Le patron du Tianjin Quanjian, Shu Yuhui, a confirmé que son club était sur le point d'obtenir les signatures du buteur monégasque et de Raul Jimenez (Benfica Lisbonne) avant l'annonce du nouveau règlement pour le championnat chinois. "Les contrats étaient rédigés, le prix et le salaire avaient été discutés (...) Ils étaient prêts à signer et ensuite nous avons reçu le signal de l'entrée en vigueur des restrictions (...) Nous n'avions pas d'autre choix, il fallait changer nos plans", a expliqué le dirigeant sur la chaîne du club. Seuls trois joueurs étrangers pourront être alignés en même temps à l'avenir, ce qui limite considérablement les ambitions des puissants clubs chinois.