Tottenham a atomisé Millwall

L'équipe de Mauricio Pochettino a facilement obtenu son billet pour les demi-finales de la Cup. Les Spurs se sont imposés 6-0. Eriksen (31e), Son (41e, 54e et 92e), Alli (72e) et Janssen (79e) ont inscrit les buts de Tottenham. À noter la sortie sur blessure de Kane, lequel a été touché à la cheville.



Tottenham est le troisième qualifié pour les demi-finales après Manchester City et Arsenal. Lundi, Chelsea et Manchester United s'affrontent pour l'ultime billet.