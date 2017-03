Kanté envoie Chelsea dans le dernier carré

Chelsea a éliminé Manchester United en quart de finale de la FA Cup (1-0) sur un but de l'homme fort du moment du côté des Blues, le Français N'Golo Kanté, lundi soir. Le tirage au sort effectué dans la foulée à désigné les affiches Chelsea - Tottenham et Arsenal - Manchester City en demi-finales.





L'avant-match

Ce soir, le dernier quart de finale de la Cup s'annonce. Et un énorme choc oppose Chelsea à Manchester United. Un match important pour les deux équipes. Un match qui servira de grosse préparation pour les Mancuniens avant la réception jeudi des Russes du FC Rostov. Coup d'envoi à 20 h 45.



Antonio Conte va tenter de qualifier les Blues pour les demi-finales de la Coupe d'Angleterre. Un match qui s'annonce bouillant entre deux équipes historiques du pays. Côté dynamique, les Londoniens réalisent une saison de très haut niveau avec l'actuelle tête de la Premier League.



Le bilan est absolument impressionnant : 21 succès, 3 nuls et 3 revers. Les hommes de Conte n'ont plus connu la défaite depuis le 4 janvier dernier contre Tottenham. Au niveau des stats, Diego Costa et Eden Hazard sont les meilleurs buteurs du club avec 17 et 11 buts. Fabregas et Pedro comptent quant à eux 7 passes chacun. Les Blues n'auront même pas de forfaits à signaler ce soir. L'ensemble de l'effectif sera présent face un United privé de Rooney, Martial ou encore Ibrahimovic.





Pirlo :" Conte est un génie"



Si Chelsea réalise une telle saison, elle le doit en grande partie à Antonio Conte, et ça Andréa Pirlo l'a bien compris. Arrivé dans une équipe en grande difficulté, le technicien Transalpin a su redonner un nouvel élan à ses joueurs. Les recrues y sont aussi pour beaucoup et surtout le Français N'Golo Kanté, véritable plaque tournante du milieu de terrain D'ailleurs son coach Antonio Conte est impressionné par l'ancien Caennais. " C'est un grand joueur, il est toujours à 100% en match et lors des entraînements. Et puis il sourit tout le temps. Ça c'est fantastique. Vous essayez de lui parler et lui, il sourit toujours. Lors des séances il travaille beaucoup mais avec le sourire. N'Golo est un mec fantastique, un joueur fantastique, un grand partenaire au comportement exemplaire". Des paroles qui ne peuvent qu'encourager le Français à progresser. Vous l'aurez bien compris, tout va pour le mieux à Chelsea.





Pogba doit sortir le grand jeu



Chelsea va bien certes, mais qu'en est-il de Manchester United ? Actuellement 6ème de Premier League, les Reds Devils vont bien mieux. Ils enchaînent les victoires depuis 2017. Malgré tout, Paul Pogba la plus grosse recrue du club ne semble pas bien s'acclimater à sa nouvelle équipe. Depuis le début de la saison, il est très décevant et ne justifie pas son prix exorbitant. Même des grands noms comme Frank Lampard par exemple ne se retiennent pas pour lui lancer quelques piques. Privé de bon nombre de coéquipiers importants, l'ancien joueur de la Juventus doit réaliser un grand match si son équipe veut espérer la qualification. L'occasion parfaite pour faire taire ses détracteurs. A voir où Mourinho lui demandera de se placer. United aborde ce match sans Rooney, Martial, Rashford, Ibrahimovic. On a hâte de découvrir ce que Special One nous a concocté pour ce soir.



On l'a bien compris, ce match oppose Chelsea à Manchester United mais pas que. Conte vs Mourinho, c'est une affiche de très haut niveau également.





Chelsea - Pirlo: "Conte est un génie" par Omnisport-fr



Grégory Zerbone