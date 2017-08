Videoton barre la route de l'Europe aux Girondins

Les Girondins de Bordeaux ne s'étaient imposés qu'avec un but d'écart à domicile à l'aller (2-1). Ils l'ont payé au retour en Hongrie. Battus 1-0, ils sont éliminés et n'accèderont pas à la phase de poules de l'Europa League. Une terrible désillusion pour Gourvennec et ses hommes.





Jocelyn Gourvennec a retenu 20 joueurs pour le match face à @VideotonFC jeudi à 19h ! pic.twitter.com/nOC4mCRN08 — FCGirondins Bordeaux (@girondins) 2 août 2017







Découvrez la Pancho Arena, un véritable stade en bois 😂 (il est magnifique) pic.twitter.com/8Y5dLZYdg9 — FCGirondins Bordeaux (@girondins) 3 août 2017





Rappel du match aller :

Bordeaux n'aura qu'un but d'avance en Hongrie