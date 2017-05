Manchester reste "United"

Ce soir à 21h, finale de la Ligue Europa, entre l'Ajax et Manchester United à la Friends Arena de Stockholm. Un match européen qui se déroule seulement deux jours après l'attentat de Manchester. L'UEFA a décidé de renforcer la sécurité pour maintenir la finale mais ce match "aurait dû être une fête du football", déplore le coach de l'Ajax.



Cet attentat lors du concert d'Ariana Grande montre très bien que les enceintes sportives et festives ne sont pas sans risque. Depuis l'attentat de lundi à Manchester, l'émotion est immense et les supporters du club sont de plus en plus inquiets au moment de se rendre, ce soir, à Stockholm pour la finale de la Ligue Europa.



Hier, lors de la conférence de presse, Peter Bosz le coach de l'Ajax était vraiment marqué par cette nouvelle, pour lui, ce match "aurait dû être une fête du football". Même si l'UEFA ne veut pas s'inquiéter après cet attentat, l'instance du football européen a quand même renforcé son dispositif de sécurité à l'approche de la finale. "Des mesures de sécurité drastiques" seront en place pour cette finale, c'est le message que l'UEFA voulait faire passer.



L'année a été très difficile pour le monde du football, après l'attaque sur le bus de Dortmund, cet attentat montre bien qu'aucun lieu pour faire la fête n'est vraiment à l'abri des attaques. Pourtant depuis plusieurs mois en Europe, les contrôles se multiplient à l'approche des manifestations sportives mais même à un niveau maximal, la sécurité ne peut pas être à 100%.



Ce mardi, de nombreux footballeurs de Manchester United, faisaient part de leur émotion sur les réseaux sociaux. Ils sont touchés par cette nouvelle et les conditions du match de ce soir, seront très particulières. L'émotion sera très présente dans la Friends Arena de Stockholm sur le terrain comme dans les tribunes. L'Angleterre, depuis lundi, est sous le choc et la finale de la FA Cup de samedi, sera très regardée par les spécialistes de la sécurité. La police de Londres a déjà confirmé que des forces de police armées supplémentaires seraient déployées pour le match entre Arsenal et Chelsea à Wembley.





We love Manchester



José Mourinho est très touché par cette nouvelle et voulait apporter un petit message pour les familles des victimes : "Nous ne pouvons retirer de nos esprits et de nos cœurs les victimes et leurs familles. Je sais, même après le peu de temps que j'ai passé ici, que le peuple de Manchester va s'unir pour ne faire qu'un. Cela me fait de la peine de ne pas voyager avec la joie que nous avons toujours avec chaque grand match."



De nombreux fans de l'Ajax ont prévu de venir voir le match sur écran géant au pied du célèbre Rijksmuseum mais en cas de victoire, les festivités seraient atténuées par respect pour les victimes. Ce soir face à l'Ajax, Manchester United voudra gagner en hommage aux 22 victimes et aux blessés de cet attentat pour montrer aux yeux du monde que la vie continue de rayonner même endeuillée.N.P