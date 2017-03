Lyon-Roma pas à guichets fermés

Jeudi soir, Lyon reçoit la Roma pour un huitième de finale de Ligue Europa. Même si l’adversaire fait partie du gratin européen, le Parc OL ne fera pas le plein, malgré une politique tarifaire attractive.

45 000 spectateurs devraient assister à la rencontre d'Europa League jeudi soir entre l'OL et la Roma. L'enceinte ne sera donc pas pleine. Une petite déception pour les dirigeants du club. En cause, les résultats trop mitigés en championnat et le spectacle proposé loin d'un niveau européen. Malgré tout, on pourrait monter jusqu'à 55 000 spectateurs dans les prochains jours pour un stade qui peut en contenir un peu moins de 60 000.



GZ