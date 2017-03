Lyon en quarts

Lyon se qualifie pour les quarts de finale de l'Europa League malgré une défaite sur la pelouse de la Roma (2-1). La victoire 4-2 à l'aller a fait le reste. Le but de Diakhaby au Stadio Olimpico a également fait du bien. Après l'ouverture du score du Lyonnais dès la 16e minute, les Romains ont rapidement égalisé par Strootman (17e), puis pris l'avantage sur un csc de Tousart (60e). Mais l'OL a tenu bon. Il verra les quarts de la "petite Coupe d'Europe".













L'@OL est en quarts de l'@EuropaLeague malgré la défaite à Rome (2-1). On debrief maintenant sur @OLTV_officiel. Vos réactions : #matchOLTV pic.twitter.com/GWbM0chUmj — Basile Vannetzel (@bvannetzel) 16 mars 2017







C'est bon, vous pouvez souffler les gones... 😛 #RomaOL pic.twitter.com/3pDqQWJqsz — Olympique Lyonnais (@OL) 16 mars 2017

















L'avant-match

C'est ce soir que Lyon joue sa saison. Distancé en championnat pour le podium, les Gones n'ont pas le droit à l'erreur et pour cela ils pourront compter sur une équipe au complet, seule absence dans le groupe, celle du Polonais Maciej Rybus. Pour le reste tout le monde répond présent. Lyon vient donc à Rome avec une belle dose de confiance en ayant inscrit la bagatelle de 21 buts lors des 5 derniers matchs toutes compétitions confondues. En face, la Roma s'est rassurée ce week-end avec une victoire sur Palerme 3-0. Un succès qui a permit aux hommes de Spaletti de reprendre la deuxième place en Série A.





30 000 spectateurs au maximum





Eh oui, dans un stade qui peut contenir près de 72 000 personnes, la Roma n'aura donc pas de 12ème homme ce soir. Depuis de nombreux mois, les joueurs et le staff jouent leurs rencontres dans un Stadio Olimpico pratiquement vide.



La Curva Sud, considéré comme les Ultras du club ne viennent plus au stade depuis que le club et surtout les instances régionales ont installé une immense barrière pour séparer leur virage Sud. Selon les experts, cette action à été mise en place pour éviter les trafics de drogues à l'intérieur du stade. Depuis les tifosis boudent leur équipe et le Stadio Olimpico. Sauf surprises, ce sont les supporters lyonnais environ 1 000 qui devraient faire du bruit ce soir.





Lyon a vraiment un coup à joué





Si les lyonnais se qualifient ce soir, ils ont vraiment de belles choses à faire dans la compétition. Hormis Manchester United, ils semblent armés pour aller très loin en Europa cette saison. Aujourd'hui le club et surtout et Bruno Genesio semblent avoir trouvé la bonne formule, les Rhodaniens n'ont jamais connu la défaite avec plus de deux buts d'écarts au cours de la saison et des joueurs comme Valbuena, Lacazette, Fekir, Tolisso ou encore Lopes sont en pleines forme. Méfiance tout de même pour Bruno Genesio comme il la expliquer conférence de presse:" c'est un match qui va nous faire grandir. Si on se qualifie, c'est qu'on aura progressé, notamment dans la maturité. on sait qu'il y a des soucis entre les supporters de la Roma et la direction. Mais on en fait abstraction. C'est un match qui va nous faire grandir. Si on se qualifie, c'est qu'on aura progressé, notamment dans la maturité".



Dernière indication, Jean-Michel Aulas fêtera ce soir son 200ème match européen en tant que Président. Nul doute que ses joueurs voudront lui faire une belle surprise pour fêter ce record.



Les compos probables:

AS Roma : Alisson / Rudiger – Fazio – Manolas / Peres – De Rossi – Strootman – Emerson / Salah – Dzeko – Naingollan.



Lyon : Lopes / Rafael – Diakhaby – Mammana – Morel / Tousart – Gonalons – Tolisso / Valbuena – Fekir – Lacazette.



Arbitre du match : Viktor Kassai (Hongrie)