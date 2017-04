Lyon affrontera l'Ajax en demi-finale

Lyon connaît donc son adversaire pour les demi-finales de la Ligue Europa et c'est l'Ajax Amsterdam. Le match retour aura lieu à Lyon.

Voici les rencontres



Celta Vigo (ESP) - Manchester United (ANG)

Ajax (NED) - Lyon (FRA)



Le calendrier, les demi-finales : 4 et 11 mai et la finale : mercredi 24 mai à la Friends Arena, à Solna (Suède), 20h45.



Les stats des équipes



Manchester United (ANG)



Classement UEFA : 19e

Entrée en phase de groupes

La route vers les demies : Deuxième du Groupe A, 4-0 contre St-Étienne, 2-1 contre Rostov, 3-2 a.p. contre Anderlecht

Nombre de saisons en UEFA Europa League/Coupe UEFA : 9

Meilleur résultat : Demi-finaliste (2016/17)

Bilan en demi-finales : première apparition

Titres nationaux : 20

Titres européens : 3 Coupes des Champions, 1 Coupe d'Europe des vainqueurs de coupes

La saison dernière : 5e de Premier League, vainqueur de la FA Cup

Cette saison : 5e de Premier League, vainqueur de la Coupe de la Ligue



Cette saison en UEFA Europa League : 8v, 2n, 2d ; 21 bp, 7 bc

Entrée en phase de groupes

Meilleur buteur : Henrikh Mkhitaryan et Zlatan Ibrahimović (5)

Les face-à-face européens

contre l'Ajax 2v, 0n, 2d ; 5 bp, 3 bc

contre Celta Vigo aucun

contre Lyon 2,2,0 ; 6,4



Lyon (FRA)



Classement UEFA : 25e

Entrée en 16es de finale (reversé de l'UEFA Champions League)

La route vers les demies : 11-2 contre l'AZ, 5-4 contre la Roma, 3-3, 7 t.a.b. à 6 contre Beşiktaş

Nombre de saisons en UEFA Europa League/Coupe UEFA : 13

Meilleur résultat : Demi-finaliste (2016/17)

Bilan en demi-finales : première apparition

Titres nationaux : 7

Titres européens : aucun

La saison dernière : 2e de Ligue 1

Cette saison : 4e de Ligue 1



Cette saison en UEFA Europa League : 4v, 0n, 2d ; 19 bp, 8 bc

Entrée en 16es de finale, reversé de la phase de groupes de l'UEFA Champions League

Meilleur buteur : Alexandre Lacazette et Nabil Fekir (4)

Les face-à-face européens

contre l'Ajax 0v, 2n, 2d ; 1 bp, 4 bc

contre Celta Vigo aucun

contre Manchester United 0,2,2 ; 4,6



Ajax (NED)



Classement UEFA : 28e

Entrée en phase de groupes (reversé des barrages de l'UEFA Champions League)

La route vers les demies : Vainqueur du Groupe G, 1-0 contre le Legia, 3-2 contre København, 4-3 a.p. contre Schalke

Nombre de saisons en UEFA Europa League/Coupe UEFA : 25

Meilleur résultat : Vainqueur (1991/92)

Bilan en demi-finales : 1v, 0d

Titres nationaux : 33

Titres européens : 4 Coupes des Champions, 1 Coupe UEFA, 1 Coupe d'Europe des vainqueurs de coupes

La saison dernière : 2e en Dutch Eredivisie

Cette saison : 2e en Dutch Eredivisie



Cette saison en UEFA Europa League : 7v, 3n, 2d ; 19 bp, 11 bc

Entrée en phase de groupes, reversé des barrages de l'UEFA Champions League.

Meilleur buteur : Kasper Dolberg (4)

Les face-à-face européens

contre Celta Vigo 2v ,1n, 1d ; 8 bp, 2 bc (opposés en phase de groupes)

contre Lyon 2,2,0 ; 4,1

contre Manchester United 2,0,2 ; 3,5



Celta Vigo (ESP)



Classement UEFA : 56e

Entrée en phase de groupes

La route vers les demies : Vainqueur du Groupe G, 2-1 contre le Shakhtar, 4-1 contre Krasnodar, 4-3 contre Genk

Nombre de saisons en UEFA Europa League/Coupe UEFA : 8

Meilleur résultat : Demi-finaliste (2016/17)

Bilan en demi-finales : première apparition

Titres nationaux : 0

European titles : aucun

La saison dernière : 6e en Liga

Cette saison : 10e en Liga



Cette saison en UEFA Europa League : 6v, 4n, 2d ; 20 bp, 12 bc

Entrée en phase de groupes

Meilleur buteur : Iago Aspas (5)

Les face-à-face européens

contre l'Ajax 1 v, 1n, 2d ; 7 bp, 8 bc (opposés en phase de groupes)

contre Lyon aucun

contre Manchester United aucun



NP - UEFA