L'humiliation pour un Grand d'Ecosse

Les Glasgow rangers se sont fait éliminer hier soir au premier tour de qualification de l'Europa League face à un club du Luxembourg. Une honte pour les supporters.

C'est un véritable cataclysme qui s'est abattu sur les supporters des Glasgow Rangers hier soir. En effet, leur équipe s'est fait sortir au premier tour de l'Europa League par la modeste équipe du FC Progrès Niederkorn.



Quatrième du dernier championnat du Luxembourg les joueurs de Niederkorn se sont imposés 2-0 au match retour après une défaite 1-0 à l'aller. Une soirée cauchemardesque pour les fans du club Ecossais qui ont vivement critiqué les joueurs ainsi que le coach Pedro Caixinha.



Ce matin la presse nationale ne s'est pas gênée pour expliquer que cette prestation était une honte. Une saison qui commence bien mal pour les Rangers.



FT: Progres 2:0 (2:1) #RangersFC (Francoise 66' Thill 75') Disappointment for the Light Blues in Luxembourg losing by two goals on the night pic.twitter.com/lPw4gcb8Re