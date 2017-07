Les Bleues n'iront pas plus loin

L'Equipe de France a été éliminée en quart de finale de l'Euro 2017 Féminin par l'Angleterre (1-0), dimanche soir à De Adelaarshorst. Une fois de plus, les Bleues rate la marche du dernier carré d'une grande compétition. Pour Olivier Echouafni et sons staff, il va falloir analyser cet Euro raté, à deux ans de la Coupe du monde organisé en France. Les demi-finales opposeront les Pays-Bas - à l'Angleterre à Enschede et le Danemark à l'Autriche à Breda.





C'est Jodie Taylor qui a inscrit le but de la victoire pour les Anglaises. C'est déjà son 5e but depuis le début de l'Euro.







Tweets by equipedefrance





Le papier d'avant-match

L'Equipe de France dispute son quart de finale de l'Euro 2017 aux Pays-Bas. Les Bleues rencontrent une équipe d'Angleterre impressionnante depuis le début de la compétition.



C'est un vrai challenge qui attend les Bleues ce soir à Deventer aux Pays-Bas. Les filles d'Olivier Echouafni affrontent l'équipe d'Angleterre pour une place dans le dernier carré. L'Euro est pour le moment mitigé pour les Françaises.



Deuxième d'un groupe avec l'Islande, la Suisse et l'Autriche, abordable sur le papier, elles se sont fait peur avec une victoire et deux matchs nuls. Un succès acquit dans les dernières minutes face à l'Islande sur un penalty d'Eugenie Le Sommer. Lors de la deuxième rencontre, c'est Camille Abilly qui a permis aux Bleues de revenir contre l'Autriche. Même scénario face aux Suissesses avec un score final de 1-1.



Même si les coéquipières d'Amandine Henry n'ont pas réalisé de gros matchs de poules, elles ont su faire preuve de caractère durant les deux dernières rencontres en revenant à chaque fois au score. Face à l'Angleterre, il faudra faire attention à une équipe en grande forme et qui a des ambitions dans le tournoi. Les Françaises seront également privées de leur capitaine, Wendie Renard et Eve Perisset.





Les Bleues contre un épouvantail ?



De son côté, l'Angleterre est en forme et compte bien faire un sans-faute à l'Euro. Avec trois victoires sur trois en phase de Poules contre l'Espagne, l'Ecosse et le Portugal les joueuses de Mark Sampson peuvent être confiantes.



La joueuse à surveiller de très près se nomme Jodie Taylor. Auteure de 4 buts depuis le début de la compétition, elle est en grande forme et pourrait faire mal à la défense tricolore. Rappelons que l'équipe de France n'a jamais perdu contre les Anglaises au cours d'un Euro. La dernière victoire en phase de Poule, il y a 4 ans.



Les équipes probables

ANGLETERRE : Bardsley - Bronze, Houghton (cap.), Bright, Stokes - Scott, Moore - Nobbs, Kirby, White - Taylor

Sélectionneur: Mark Sampson



FRANCE : Bouhaddi - Houara d'Hommeaux, Mbock, Georges, Karchaoui - Henry (cap.), Geyoro - Diani, Abily, Thiney (ou Lavogez) - Le Sommer

Sélectionneur: Olivier Echouafni