C'est un gros coup que viennent de réaliser les Tigres avec la signature de la star de l'Equateur, Enner Valencia. Il signe en provenance de West Ham et va découvrir le championnat Mexicain ainsi qu'un nouveau partenaire, en la personne d'André-Pierre Gignac.



Best of luck in the future, @EnnerValencia14https://t.co/nNvFg4mVFb