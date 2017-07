Le PSG recrute

L'équipe féminine du PSG recrute pour la 2ème fois cet été. Après avoir fait signer Jenni Hermoso en provenance du FC Barcelone, ils ont officialisés l'arrivée de la gardienne chilienne Christiane Endler (25 ans) qui a signé pour 3 ans ce mercredi.

La saison dernière elle évoluait au Valence CF et a été élu a été élue meilleure gardienne de Liga.



Elle se montre déjà très déterminée à en faire de même avec son nouveau club : "Le mot d'ordre je pense est de progresser. Et cela signifie gagner. Nous allons jouer pour gagner au maximum et ramener un trophée à Paris. Je veux gagner avec le Paris Saint-Germain" a t-elle annoncé sur le site du PSG ce mercredi.