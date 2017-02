Le Barça a un pied en finale

Le FC Barcelone s'est imposé sur la pelouse de l'Atletico Madrid (1-2), mercredi en demi-finale aller de la Coupe du Roi. Luis Suarez (7e) et Lionel Messi (33e) ont marqué pour les Blaugrana, les Colchoneros s'étant relancés grâce à l'attaquant français Antoine Griezmann (59e). Dans une semaine, les hommes de Diego Simeone devront donc réaliser un exploit au Camp Nou pour atteindre la dernière marche.





Le papier d'avant-match

Un parfum de Coupe d'Europe ce soir à Vincente-Calderon. Ce choc entre le finaliste de la Ligue des Champions 2016 et le vainqueur de la Liga 2016 devient un excellent exercice pratique pour les deux équipes en vue des échéances européennes qui arrivent. Avec deux chocs en moins de six jours, Luis Enrique en saura plus sur la tournure de la saison 2017. Lui qui est toujours en renégociation pour prolonger son contrat au sein du FC Barcelone. Une élimination en Coupe du Roi et l'avenir s'assombrirait pour l'entraîneur catalan. Un déplacement à Madrid qui s'effectuera sans deux tauliers du groupe, le capitaine Andrés Iniesta et Sergio Busquets, les deux à l'infirmerie. Pour accompagner Ivan Rakitic, le staff du Barça optera pour Javier Mascherano et Denis Suarez en relayeur.



Un choc qui sera aussi fortement analysé par les responsables de l'Atletico Madrid. En cas d'élimination la semaine prochaine en coupe, le club de la capitale distancé en Liga, ne resterait compétitif que dans une seule compétition, la Ligue des Champions. Après l'élimination du Real Madrid en quarts, le gagnant de ce duel Atletico-Barça deviendra le grand favori de la finale.









NICOLAS PELLETIER