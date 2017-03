L'Italie s'accroche à l'Espagne

L'Italie a battu l'Albanie (2-0) lors de la 5e journée des qualifications à la Coupe du monde 2018 et reste à égalité de points avec l'Espagne, facile vainqueur de l'Israël (4-1), en tête du groupe G.

Pour le 1000e match de sa carrière, Gianluigi Buffon a pu fêter une nouvelle victoire sous le maillot italien. Dans un match interrompu une dizaine de minutes à Palerme après des jets de fumigènes de la part des supporters albanais, la Nazionale a rapidement ouvert le score sur un penalty de Daniele De Rossi. L'Italie a assuré son succès dans les vingt dernières minutes par Ciro Immobile (2-0, 71e).



L'Italie reste accrochée à l'Espagne en tête de ce groupe G, seulement devancée à la différence de buts. L'Espagne, que rencontrera la Franc mardi en amical, s'est facilement imposée contre une faible équipe d'Israël (4-1). L'ouverture du score est signée David Silva, dès la 13e, avant que Vitolo (45e) et Diego Costa (51e) ne corsent l'addition. Refaelov a sauvé l'honneur (71e). Puis Isco a inscrit le quatrième but de la Seleccion (88e).



Dans le dernier match du groupe G, la Macédoine a pris ses premiers points dans ces qualifications en allant battre sur sa pelouse de Liechtenstein (3-0).



Groupe D

L'Irlande et le pays de Galles se neutralisent (0-0) dans le groupe D. Ce résultat permet à l'équipe de Gareth Bale de conserver son invincibilité dans ces éliminatoires. Mais avec une seule victoire en cinq rencontres, les Gallois pointent à quatre points des deux premiers de son groupe, l'Eire et la Serbie, et ont été rejoints par l'Autriche. Cette dernière a dominé la Moldavie (2-0).



Groupe I

Révélation de l'Euro, l'Islande a pris la deuxième place du groupe I en s'imposant au Kosovo (2-1). Son premier succès à l'extérieur lors de ces qualifications. Deuxième, l'Islande tentera de prendre la place de leader à la Croatie, lors de sa réception au mois de juin.



La Croatie (un nul et quatre victoires en cinq matches) s'est imposée contre l'Ukraine (1-0). Les Ukrainiens sont 3es, à cinq longueurs des Croates.