L'Italie facile, l'Espagne un peu moins

L'Italie et l'Espagne l'ont emporté dimanche soir pour le compte des éliminatoires de la Coupe du monde 2018. La Squadra Azzurra a écrasé le Liechtenstein (5-0) grâce à Insigne, Belotti, Eder, Bernardeschi et Gabbiadini. De son côté, la Roja a gagné en Macédoine (2-1) avec des buts de Silva et Costa. Italiens et Espagnols partagent la tête du groupe G.



Les autres résultats : Islande-Croatie (1-0), Israël-Albanie (0-3), Kosovo-Turquie (1-4), Serbie-Pays de Galles (1-1). Dans le groupe D, l'Irlande et l'Autriche ont fait match nul (1-1) à l'Aviva Stadium de Dublin. Dans ce groupe, la Moldavie et la Géorgie ont également partagé les points (2-2). Dans le groupe I, l'Ukraine est allée remporter un précieux succès en Finlande (2-1) et prend la 2e place en attendant le match entre l'Islande et la Croatie.