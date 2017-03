L'Angleterre et l'Allemagne se rapprochent de la Russie

Plusieurs rencontres des éliminatoires du Mondial 2018 se disputaient ce dimanche. L'Allemagne et l'Angleterre n'ont pas tremblé et se rapprochent un peu plus de la Russie. En déplacement en Azerbaïdjan, la Mannschaft a poursuivi son parcours parfait dans le groupe C avec un cinquième succès en autant de rencontres (4-1) grâce à Schürrle (19e, 81), Müller (36e) et Gomez (45e). Le Parisien Julian Draxler était titulaire lors de cette rencontre avant de céder sa place à Sané en toute fin de match. Dans le même groupe, la République tchèque a étrillé Saint-Marin (6-0) et prend provisoirement la 2e place. Dans le groupe F, l'Angleterre a dominé la Lituanie grâce à Defoe (21e) et Vardy (66e). La rencontre a été marquée par plusieurs hommages dont celui rendu aux victimes de l'attaque terroriste survenue à Londres cette semaine. Les Anglais confortent leur première place avec 13 points, soit provisoirement cinq de plus que la Slovénie qui joue dans la soirée en Ecosse. Enfin dans le groupe E, l'Arménie a battu le Kazakhstan (2-0).