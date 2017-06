Portugal-Chili en direct

Mercredi, le Portugal affronte le Chili (20h) pour le compte de la première demi-finale de la Coupe des confédérations.





Gros match à venir entre le Portugal et le Chili en demi-finale de la Coupe des confédérations en Russie. Les deux équipes possèdent la meilleure défense de la compétition avec seulement deux buts encaissés en trois matchs disputés. Ce match sera aussi l'occasion d'assister au duel entre Cristiano Ronaldo et Alexis Sanchez. Les deux attaquants sont en forme et auront à coeur de qualifier leur équipe pour leur première finale de Coupe des confédérations de leur histoire.



Les Lusitaniens reviennent dans le stade où ils ont entamé leur tournoi face Mexique. L'équipe de Fernando Santos a bénéficié d'un jour de plus de repos. Malgré tout le sélectionneur n'a pas vraiment laissé de repos à ses joueurs face à la Nouvelle-Zélande. La saison a été longue pour les Ronaldo, Moutinho, Andre Gomes et autres Bernardo Silva. De plus, Pepe sera absent pour cause de suspension.



Côté Chiliens on prépare cette rencontre avec beaucoup de sérieux et une motivation de tous les instants. Même s'ils ont concédé un nul 1-1 contre l'Australie ils ont réussi à faire reposer quelques cadres dont Alexis Sanchez et Arturo Vidal afin de répondre présent au duel physique qu'ils devraient imposer à leur adversaire. C'est une rencontre au parfum de Coupe du monde qui attend les 22 acteurs sur la pelouse de la Kazan Arena ce soir.



compositions probables

Portugal : Rui Patricio ; Raphael Guerreiro, Bruno Alves, Jose Fonte, Cedric ; Andre Gomes, William Carvalho, Adrien Silva, Gelson Martins, Ronaldo, Nani



Chili : Claudio Bravo ; Mauricio Isla, Gary Medel, Gonzalo Jara, Jean Beausejour ; Pablo Hernández, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Arturo Vidal ; Eduardo Vargas et Alexis Sánchez.