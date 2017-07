Le Portugal sur le podium sans Ronaldo

Le Portugal a remporté sans Cristiano Ronaldo le match pour la troisième place de la Coupe des Confédérations face au Mexique (2-1), dimanche en Russie. Neto avait ouvert la marque pour les Mexicains (54e), tandis que Pepe (91e) et Andre Silva (104e sp) ont égalisé et donné l'avantage aux Lusitaniens. Nelson Semedo (Portugal) et Raul Jimenez (Mexique) ont été expulsés. Pour rappel, la finale aura lieu à 20 heures et opposera le Chili à l'Allemagne.















Le papier d'avant-match

Très décevant pendant la compétition, le Portugal qui s'est fait sortir par le Chili en 1/2 finale (0-0, 3-0 tab) n'a pas confirmé sa bonne forme suite à l'Euro 2016. Même en poule, les joueurs de Fernando Santos ont déjà affronté les Mexicains lors de la 1ère journée (2-2), avant 2 victoires sans la manière contre la Russie (0-1) et la Nouvelle-Zélande (0-4).



Même parcours pour le Mexique avec un match nul puis 2 succès contre le Nouvelle-Zélande (2-1) et la Russie (2-1). Après une belle compétition, les coéquipiers de Diego Reyes n'ont pas fait le poids face à l'Allemagne (4-1). C'est donc le Portugal qui part favori pour ce match mais sans CR7 qui a quitté la sélection pour aller voir ses deux nouveaux jumeaux, le Mexique peut jouer un mauvais tour aux hommes de Fernando Santos.