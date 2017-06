Le Portugal et le Mexique en demi-finales

Le groupe A de la Coupe des Confédérations a rendu son verdict. Le Portugal et le Mexique ont décroché leur billet pour les demi-finales. Grâce à des buts de Cristiano Ronaldo (33e sur penalty), Bernardo Silva (37e), André Silva (80e) et Nani (91e), le champion d'Europe 2016 a écrasé la Nouvelle-Zélande (4-0), qui repart bredouille avec trois défaites en trois rencontres. Les joueurs de Fernando Santos poursuivent leur route, comme les Mexicains venus à bout de la Russie (2-1). Le pays organisateur est donc éliminé. Dimanche, le Chili affrontera l'Australie et l'Allemagne défiera le Cameroun pour l'épilogue du groupe B.







Mexique - Russie 17h00

- Le Mexique pointe en tête du Groupe A à la faveur de sa meilleure efficacité offensive

- Pour accéder aux demi-finales, il n'a besoin que d'un nul

- Il dispute son dernier match du premier tour à Kazan contre la Russie



"Nous jouerons pour la victoire, nous ne voulons pas laisser de place au doute. Nous ne sommes focalisés que sur les trois points, nous nous moquons du reste ! "- Andrés Guardado



- Le Mexique a d'abord tenu en échec le Portugal 2:2 avant de s'imposer face à la NZ 2:1. Un nul suffirait à son bonheur, il ne lui manque qu'un point pour atteindre le dernier carré



La rencontre se déroule au stade de KAZAN











Portugal - Nouvelle-Zélande 17h00



- Le Portugal n'est qu'à un point des demi-finales, tandis que les All Whites sont déjà éliminés

- Santos compte faire tourner son effectif : Ronaldo devrait être laissé au repos

- La NZ tentera d'afficher le même état d'esprit que face au Mexique



La rencontre se déroule au Stade de Saint-Pétersbourg