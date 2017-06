La Russie porte l'espoir de tout un pays

La Coupe des confédérations 2017 débute samedi après-midi à 17h avec le pays organisateur la Russie qui entre en lice face à la Nouvelle-Zélande. Un match où les Russes partiront favoris face à une équipe néo-zélandaise surprise.

La Russie retrouve la Nouvelle-Zélande samedi pour ouvrir cette Coupe des confédérations. Un match important attendu par le pays. Depuis l'Euro 2016 en France, il y a de cela un an, les Russes ont disparu de la circulation et préparent ce rendez-vous avec beaucoup d'impatience.



Auteur d'un championnat d'Europe assez décevant les joueurs de la sélection attendent beaucoup de cette Coupe des confédérations et leur parcours ainsi que leur niveau de jeu sera scruté par tous les spécialistes. Le nouveau sélectionneur Stanislav Tchertchessov a la lourde tâche de faire remonter une équipe qui était en plein doute.



Et les matchs amicaux disputés jusque-là n'ont pas été forcément pour rassurer le coach. En effet depuis sa défaite face au Pays de Galles à l'Euro la Russie a disputé 9 matchs. Sur les 9 rencontres, 3 succès contre la Roumanie, le Ghana et la Hongrie, 3 nuls face à la Belgique le Chili et la Turquie et 3 défaites contre le Costa Rica, la Côte d'Ivoire et le Qatar.



La sélection soviétique sera donc attendue lors de cette Coupe des confédérations et devra répondre présent. En face se dresse une équipe de Nouvelle-Zélande qui ne vient pas en touriste et qui compte tirer son épingle du jeu. Personne ne connaît cette équipe et un résultat positif face au pays organisateur pourrait permettre à cette sélection de passer un cap de progression important. Les joueurs d'Anthony Hudson restent sur deux défaites en match amical.



Compo probables:

Russie : Igor Akinfeev ; Georgy Dzhikya, Viktor Vasin, Fedor Kudryashov ; Aleksandr Samedov, Denis Glushakov, Aleksandr Erokhin, Dmitry Kombarov ; Alexey Miranchuk, Fedor Smolov, Aleksandr Golovin.



Nouvelle-Zélande : Stefan Marinovic ; Tom Doyle, Andrew Durante, Tommy Smith, Michael Boxall, Kip Colvey ; Ryan Thomas, Bill Tuiloma, Michael McGlinchey ; Chris Wood, Marco Rojas.



