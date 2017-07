Et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne...

Championne du monde en titre, l'Allemagne a remporté ce dimanche la Coupe des Confédérations en dominant, en finale, le Chili (1-0). L'unique but de la partie a été marqué par Lars Stindl (20e). A un an du Mondial en Russie, la Mannschaft de Joachim Löw fait donc le plein de confiance et succède au palmarès au Brésil, titré en 2013. Pour rappel, la troisième place était revenue au Portugal, tombeur du Mexique (2-1 ap).











Le papier d'avant-match

Le Chili veut renverser l'Allemagne mais pourtant ils ont terminé deuxième de la poule derrière...les Allemands qui vont vouloir marquer les esprits et montrer que même avec une équipe bis, l'Allemagne est bien présente. Le Chili qui vient de battre le Portugal aux tirs aux buts veut renverser le champion du monde pour bien finir avant les vacances et venir agrandir la vitrine des trophées. Arturo Vidal, Claudio Bravo et leurs coéquipiers veulent marquer la génération et aussi montrer qu'ils seront bien présents au mondial l'année prochaine.



En face, les Allemands qui sont invaincus dans cette Coupe des Confédérations, doivent l'emporter pour que les jeunes puissent montrer qu'il faudra compter sur eux l'année prochaine au même endroit et au même moment. Après avoir battu l'Australie lors de la 1ère journée (2-3), l'Allemagne a accroché le Chili (1-1), avant de s'imposer face au Cameroun (3-1). Léger avantage pour l'Allemagne sur la forme dans ce match mais les Chiliens auront faim !