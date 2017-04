Monaco - PSG : Hollande et Sarkozy s'invitent au Parc OL

De nombreuses personnalités devraient assister ce samedi soir (21h00) à la finale de la Coupe de la Ligue entre Paris Saint-Germain et l'AS Monaco au Parc OL. L'affiche de rêve entre le tenant du titre et le club du Rocher va attirer notamment François Hollande. Le président de la République devrait être assis non loin de Nicolas Sarkozy, qui manque rarement un match important du PSG. La ministre de l'Education nationale, Najat Vallaud-Belkacem, le prince Albert II de Monaco, le dirigeant monégasque Dimitri Rybolovlev, Noël le Graët et Didier Deschamps seront eux aussi dans les tribunes de l'enceinte de l'Olympique Lyonnais qui devrait battre un record d'affluence (58 000 spectateurs).