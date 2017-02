"Pastore fait que nous sommes plus performants"

Retrouvez les déclarations du coach parisien, Unai Emery, en conférence de presse avant le déplacement demain à Niort en 8es de finale de la Coupe de France.

"Quand il est bien physiquement, qu'il a la confiance, il est très important car il apporte quelque chose de différent. En plus il est très content au PSG. Avec Pastore, la concurrence dans l'équipe fait que nous sommes plus performants. "



"Aujourd'hui nous sommes bien, mais demain, nous aurons besoin d'être biens. Et samedi aussi. Aujourd'hui, Monaco est plus régulier que nous. Quand nous sommes bien, nous travaillons pour continuer à être bien."



"Pour nous la Coupe de France est une compétition très importante. Nous voulons être compétitifs pour la Coupe, le match de samedi."



"Tous les joueurs sont importants. Les joueurs qui n'ont pas joués beaucoup continuent l'entraînement quand l'équipe a besoin d'eux. Ils sont une bonne option pour jouer demain. Ils sont prêts."