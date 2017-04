Monaco n'a pas eu le temps de cogiter

Après sa défaite en finale de la Coupe de la Ligue contre le PSG, Monaco a réagi en dominant Lille (2-1) en quarts de finale de la Coupe de France. En l'absence de Kylian Mbappé, resté sur le banc, Valère Germain s'est distingué en s'offrant un doublé (35e, 45e). La formation nordiste, qui a terminé à dix suite à l'expulsion d'Arcus Carlens (40e), a sauvé l'honneur par Anwar El-Ghazi (93e). L'ASM rejoint Guingamp dans le dernier carré.















L'AS Monaco connaitra son adversaire demain soir ! Demi-finale programmée le 25 ou 26 avril prochain 🗓 pic.twitter.com/NGsPSYfXsf — AS MONACO 🇲🇨 (@AS_Monaco) 4 avril 2017







💬@leonardojjardim : "C'est un bon match. L'équipe s'est qualifiée avec un effectif remanié. On a profité pour faire tourner." #ASMLOSC pic.twitter.com/7u1SbA8aQu — AS MONACO 🇲🇨 (@AS_Monaco) 4 avril 2017





La Coupe de France pour oublier l'échec face au PSG en finale de la Coupe de la Ligue. Un match très important pour le club de la Principauté qui arrive assez rapidement après la défaite de samedi et qui ne laisse pas le temps aux hommes de Leonardo Jardim de cogiter. Il s'agit de tout de suite se concentrer sur la fin de la saison. Mais pour Monaco, la priorité cette semaine reste quand même le match de samedi prochain face à Angers en championnat pour garder la tête de la ligue 1, le vrai objectif de la saison.





Jardim va faire tourner



C'est pour cette raison que le technicien portugais va réaliser un turn-over pour cette rencontre, ainsi Andrea Raggi, Nabil Dirar, voire le Brésilien latéral gauche Jorge ou le gardien Morgan De Sanctis pourraient débuter contre Lille. Des retours sont aussi à prévoir, comme celui de Fabinho et peut-être Falcao. Il ne faudra pas craquer sous la pression pour Monaco avec l'enchaînement des rencontres qui va commencer à créer une fatigue. Avec la Ligue des champions qui pourrait leur prendre beaucoup d'énergie dans ce sprint final.



En face, Lille se déplace en Principauté sans complexe et abordera cette rencontre avec un état d'esprit retrouvé après la victoire (0-1) face à Bastia samedi en championnat. Dans l'optique de la préparation de ce match, les lillois ne sont même pas retournés dans le Nord et sont restés sur la Côte d'Azur pour avoir une récupération plus rapide et moins de fatigue. Pour Rio Mavuba, il ne faudra pas compter sur la défaite de Monaco samedi dernier, pour se voir déjà qualifié en demi-finale : "Les grandes équipes ne perdent jamais deux fois d'affilée, ou au moins, elles réagissent. Ils vont vouloir chasser le doute. Si on peut les faire douter d'entrée de match."



