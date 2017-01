Lille et Bordeaux en 8e de finale

Les premières affiches des 16es de finale de la Coupe de France se disputaient ce mardi en fin de journée. On connaît les noms des premiers qualifiés pour les 8es de finale de la compétition. Dans les duels entre clubs de Ligue 1, Le LOSC a dominé Nantes (1-0) et les Girondins de Bordeaux ont battu Dijon (2-1). Le RC Lens a été sorti par les amateurs de Bergerac qui évoluent en CFA (2-0). On notamment également les qualifications de Quevilly-Rouen, Niort et Strasbourg.