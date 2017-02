Le PSG corrige Rennes et file en 8e

Le Paris SG s'est largement imposé sur la pelouse du Stade Rennais (0-4), mercredi en 16e de finale de la Coupe de France. Julian Draxler, auteur d'un doublé (27e, 68e), est le principal artisan de la qualification. Lucas (38e) et Ben Arfa (90e) sont les autres buteurs parisiens de la soirée











Le papier d'avant-match

Gagner la Coupe de France, c'est l'objectif affiché du PSG en début de saison. Rennes devient donc une étape importante pour y parvenir. Après le match nul face à Monaco, la rencontre de ce soir, va peut-être permettre côté parisien, de rétablir le cap avant les échéances importantes de février. Privé de Thomas Meunier, Marco Verratti, Kevin Trapp et Angel Di Maria, Unai Emery devra composer sans ces 4 joueurs majeurs du groupe. Il pourra quand même compter sur le retour de Javier Pastore absent depuis plusieurs semaines, qui ne devrait pas être titulaire ce soir. Une composition qui va voir Areola prendre place dans les buts avec une défense composée d'Aurier à droite et Kimpembe dans l'axe. Le reste est plus conditionnel, avec un doute entre Marquinhos et Thiago Silva dans l'axe et entre Kurzawa et Maxwell. Au milieu de terrain Matuidi, Rabiot et Nkunku seront certainement titulaires ce soir. En attaque, Cavani et Lucas seront accompagnés de Draxler ou Guedes sur l'aile gauche. De son côté, Christian Gourcuff sera lui aussi privé des cadres de l'équipe, comme Sylvain Armand ou Yoan Gourcuff. Des absences qui l'obligent à faire confiance à de nombreux jeunes.



NICOLAS PELLETIER