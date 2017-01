L'OL privé de Lacazette au Vélodrome ?

L'Olympique de Marseille affrontera l'Olympique Lyonnais ce mardi (21h00) dans le cadre des 16es de finale de la Coupe de France. Alexandre Lacazette pourrait être forfait pour cette rencontre. L'attaquant des Gones pourrait être contraint de déclarer forfait au Vélodrome à cause d'une petite douleur ressentie à un mollet lors de la défaite en Ligue 1 contre Lille samedi après-midi (1-2). Bruno Genesio devra composer avec plusieurs absences puisque le Brésilien Rafael et Maciej Rybus sont également incertains et que Mapou Yanga-Mbiwa sera suspendu pour ce match.