Fréjus-Saint-Raphaël et Angers en quarts

Les 8es de finale de la Coupe de France ont débuté ce mardi avec deux rencontres disputées en début de soirée. Fréjus-Saint-Raphaël et Angers se sont qualifiés pour les quarts de finale. Le club varois, qui évolue en CFA, a dominé l'AJ Auxerre (2-0) sur son terrain et valide son billet pour le tour suivant. De son côté, le SCO Angers est allé s'imposer en Corse face au CA Bastia sur la plus petite des marges (1-0). Dans la soirée, les Girondins de Bordeaux accueillent le FC Lorient au Matmut-Atlantique.





Ils l'ont fait !!!! Fréjus St-Raphaël (CFA) élimine Auxerre (Ligue 2) et se qualifie pour les 1/4 de finale!!! 🎉🎊👏👏 #CDF pic.twitter.com/u1scedtede — Coupe de France (@coupedefrance) 28 février 2017