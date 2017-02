Des paris suspects pour un match de Coupe de France ?

Selon Médiapart, une enquête préliminaire a été ouverte le 30 janvier par le Service central des courses et jeux, pour soupçons de fraude sur le match de 32es de finale de la Coupe de France entre Le Poiré-sur-Vie (DH) et Viry-Châtillon (CFA).

C'est une information révélée par le site Médiapart, qui affirme qu'une enquête préliminaire a été ouverte le 30 janvier dernier pour des soupçons de fraude dans un match de 32es de finale de la Coupe de France. Ce match opposait, Le Poiré-sur-Vie (DH) à Viry-Châtillon (CFA), des joueurs du club de Viry auraient parié sur leur propre défaite. Le club de la région parisienne avait subi une élimination surprise face à un pensionnaire d'une division inférieure (1-3). L'Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel) a saisi le dossier pour le traiter le plus rapidement possible et éclaircir l'affaire. D'après le quotidien l'Équipe, hier soir le président du club de Viry, Pascal Mazeau, était toujours sans nouvelle de Service central des courses et des jeux et de l'Arjel.



NP