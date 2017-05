Les Bleuets commencent bien leur Coupe du monde

Les Bleuets sont parfaitement entrés dans leur Coupe du Monde ce matin après un succès face au Honduras sur le score de 3-0.

Début très encourageant pour l'Equipe de France U20 au championnat du Monde disputé en Corée du Sud. Ce matin, ils sont venus à bout du Honduras sur le score de 3-0. Au niveau du scénario c'est le Parisien Jean-Kévin Augustin qui a ouvert le score à la 15e minute, avant que le Nantais Amine Harit ne vienne doublé la mise à une minute de la mi-temps sur une frappe contrée. Le troisième et dernier but est l'oeuvre de Martin Terrier le Lillois.



Jamais Ludovic Batelli et ses hommes n'ont réellement tremblés face une sélection du Honduras intéressante mais peu réaliste. Une victoire qui permet aux Bleuets de prendre provisoirement la tête du groupe E avant la rencontre entre le Viet Nam et la Nouvelle-Zélande. Prochain match pour les tricolores face au Viet Nam jeudi à 10h, heure française.













GZ