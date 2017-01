Le Sénégal en quarts de finale

Le Sénégal est le premier qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations. Les Lions de la Teranga ont dominé le Zimbabwe (2-0). Après un but de Sadio Mané (9e), le milieu de Saint-Etienne Henri Saivet a marqué sur un superbe coup franc direct (14e). Cette deuxième victoire en deux journées permet à la sélection d'Aliou Cissé d'être en tête du groupe B avec six points, devant la Tunisie (3 pts), et donc d'accéder au Top 8 de l'épreuve.