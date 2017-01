Le Ghana s'impose grâce à Ayew

Le Ghana s'est imposé sur la plus petite des marges face à l'Ouganda (1-0) pour sa première rencontre dans la CAN 2017, ce mardi au Stade de Port-Gentil. Les Blacks Stars ont assuré l'essentiel sur un but d'André Ayew sur penalty à la 32e minute. Dans le même groupe, le Mali affronte l'Egypte dans la soirée (20h00).