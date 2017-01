La CAN débute, mais certains pays n'ont pas les droits de diffusion !

Alors que la Coupe d'Afrique des Nations démarre ce samedi 14 janvier au Gabon, certains pays du continent sont encore en train de négocier les droits de retransmission. L'écran pourrait rester noir dans plusieurs pays africains lors de la première journée de la compétition.

Le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2017 est donné au Gabon ce samedi 14 Janvier. La compétition durera jusqu'au 5 février. Pourtant, certains pays n'ont pas encore acquis les droits de la compétition. À quelques heures de l'ouverture de cette CAN 2012, Grégoire Ndjaka, directeur général de l'Union africaine de radiodiffusion (UAR) travaille encore à aider les dernières télévisions publiques qui n'ont pas encore acquis les droits de diffusion. Ceux-ci sont détenus par l'agence Sportfive (groupe Lagardère), à laquelle la Confédération Africaine de Football (CAF) a accordé un monopole sur le football africain, récemment reconduit jusqu'en 2028. L'agence est l'interlocuteur unique des diffuseurs.



"Mercredi, j'ai travaillé jusqu'à minuit pour boucler le dossier burkinabé. Nous ne sommes pas en avance, mais lors de la dernière CAN, certaines avaient signé alors que le premier match était déjà commencé", se souvient Grégoire Ndjaka dans des propos relayés par Jeune Afrique.





L'UAR a obtenu un rabais de 30%



L'Union Africaine de Radiodiffusion (UAR), un organisme qui rassemble les radios et des télévisions publiques du continent, est montée au créneau afin de négocier une baisse des coûts de retransmission de cet événement populaire et d'élargir l'accès aux pays les plus pauvres du continent. "Pour la première fois, grâce à l'accord-cadre arraché le 12 décembre par l'UAR, nos 46 membres ont obtenu une réduction des droits de retransmission des huit compétitions de la Confédération africaine de football (CAN, Chan, etc.) programmées en 2017 et 2018. Nous visions une baisse de 50%, mais nous sommes déjà très satisfaits d'avoir enregistré un recul des droits allant jusqu'à 30%", explique Grégoire Ndjaka. Des négociations pour lesquelles l'UAR a pu compter sur l'implication du Président sénégalais Macky Sall.





Les pays les plus pauvres ne paient que 15.000 euros



Ce sont les télévisions nationales des pays qualifiées pour la CAN 2017 qui paieront le plus : environ 1,3 millions d'euros. La chaîne bissau-Guinéenne, compte tenu de la taille de son marché, a néanmoins vu sa facture ramenée à 300.000 euros. À l'autre bout du spectre, un certain nombre de groupes audiovisuels de pays en difficulté ont obtenu de verser une somme symbolique de 15.000 euros. C'est le cas de la Centrafrique, du Lesotho, des Comores, de l'Érythrée, de Sao Tomé et du Swaziland. Au total, Sportfive pourrait collecter jusqu'à 30 millions d'euros sur le continent.



Depuis son édition de 2011, les droits de retransmission de la CAN ont augmenté de 50% en 2013, puis de 20% en 2015. Le niveau moyen des droits que doivent désormais verser les nations africaines pour en diffuser les images représente le double de celui versé pour la Coupe du monde 2014.



Isidore AKOUETE