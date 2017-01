La CAN 2017 a créé 50.000 emplois au Gabon

La Coupe d'Afrique des Nations organisée 14 janvier au 5 février au Gabon est un moteur de développement économique pour le pays, notamment en matière d'infrastructures. Quelque 50.000 emplois auraient été créés par l'événement, selon les organisateurs.

"Cet événement permettra d'intensifier la diversification de l'économie et de booster les secteurs du BTP et des services" avait déclaré le président gabonais Ali Bongo Ondimba lors de l'attribution de l'organisation par la CAF, en 2015. Dans le cadre de ce rendez-vous sportif, les retombées seront palpables dans les domaines sportif, touristique et commercial. Selon les organisateurs, 50.000 emplois ont été créés et des dizaines d'entreprises internationales ont engagé des démarches pour des investissements qui participeront à l'essor de l'économie locale.





Deux nouveaux stades



Concernant les infrastructures sportives, deux nouveaux stades ont été construits : celui de Port-Gentil (20.000 places) et celui d'Oyem (20.000 places), qui sont venus s'ajouter aux stades existant à Libreville (45.000 places) et Franceville (25.000 places). Une "opportunité pour le développement du football local" assure Pierre-Alain Mounguengui, le président de la Fédération gabonaise de football.





Des routes et des hôpitaux rénovés



Dans le cadre de la CAN 2017, le gouvernement a en outre développé les infrastructures routières pour faciliter le système de transport. A cet effet, les trois mini-échangeurs et les routes secondaires construites dans le cadre de la CAN 2012 ont été réaménagés pour un accès rapide aux stades de compétition. De même que pour la CAN 2012, le Centre hospitalier Amissa Bongo, à Franceville, et l'Hôpital général de Libreville ont été rénovés afin de les rendre plus performants durant la compétition. Ils ont été dotés d'appareils d'imagerie médicale (scanner, mammographie, écographie 3D, électrocardiogramme, radiologie conventionnelle), de nouvelles unités de chirurgie, de nouveaux blocs opératoires, etc. Les hôpitaux d'Oyem et de Port Gentil ont bénéficié de dotations pour être à nouveau réfectionnés.





Le pays doté de la 4G depuis 2014



Dans le cadre de cette CAN 2017, les opérateurs Gabon Telecom, Airtel Gabon ou encore Azur Gabon, ainsi que les prestataires des services électroniques et les fournisseurs d'accès Internet, trouveront sûrement leur compte. A titre d'exemple, en 2012, Maroc Telecom a clairement indiqué que le chiffre d'affaires de Gabon Telecom, sa filiale au Gabon, s'est établi à plus de 80 milliards de FCFA, en hausse de 23% (+25% à taux de change constant) par rapport à 2011. Aussi, avec la 4G dont s'est doté le pays depuis octobre 2014, les opérateurs télécoms se frottent déjà les mains pour faire de bons chiffres d'affaires lors de cette CAN 2017. Plus ces opérateurs feront des bénéfices, plus ils payeront des taxes et impôts au gouvernement.