L'Egypte s'offre la tête du groupe

L'Egypte s'impose face au Ghana (1-0) et lui ravit la tête du groupe D. Les deux sélections sont tout de même qualifiées pour les quarts de finale de la CAN.





L'Egypte est la dernière équipe à s'être qualifiée pour les quarts de finale de la CAN 2017 après sa victoire contre le Ghana (1-0), qui était déjà qualifié. Grâce au but marqué par Salah (11e), l'Egypte termine également en tête du groupe D devant le Ghana. L'Ouganda et le Mali, qui ont fait match nul 1-1 parallèlement à Oyem, sont éliminés.