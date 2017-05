Thomas Tuchel et Dortmund, c'est fini

Auteur d'une saison moyenne à la tête du Borussia Dortmund, Thomas Tuchel a quitté le Borussia Dortmund. Le coach était également en froid avec ses dirigeants.



Thomas Tuchel n'est plus entraîneur du Borussia Dortmund. Selon le quotidien allemand, Bild, Tuchel n'est plus d'accord avec sa direction et ce depuis le match de Ligue de champions contre Monaco où l'entraîneur avait annoncé ne pas valoir jouer la rencontre suite à cette attaque qui avait blessé Marc Bartra. La direction du club avait alors refusé de donner ainsi que de soutenir le coach allemand, ce qui lui est resté en travers de la gorge.



Lucien Favre aurait trouvé un accord avec Dortmund