Rummenigge consterné que Paris ait payé le prix de l'Allianz Arena pour recruter Neymar

Les réactions se poursuivent suite à l'arrivée de Neymar au PSG pour 222 millions d'euros. Karl-Heinz Rummenigge, le président du Bayern Munich, n'a pas caché sa consternation. Dans des propos relayés par le quotidien Bild, le patron du club bavarois s'est étonné de la somme dépensée par l'équipe parisienne pour l'attaquant brésilien. "Je me suis demandé : qu'est-ce qui est le plus important ? Neymar ou l'Allianz Arena. Pour nous, c'est clairement l'Allianz Arena. Neymar a même coûté plus cher que notre stade. Nous avons une philosophie différente."