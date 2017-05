Paulo Sousa à la tête de Dortmund ?

Lucien Favre devrait rester à l'OGC Nice pour la saison prochaine et ne devrait pas entraîner Dortmund qui cherche un entraîneur. Paulo Sousa, l'ancien de la maison va normalement prendre la tête de l'équipe.

Selon MediaSet, Paulo Sousa va quitter la Fiorentina dans les prochaines heures et pourrait prendre la direction de l'Allemagne pour revenir dans un club qu'il connaît bien, le Borussia Dortmund. La piste Lucien Favre est de plus en plus écarté par la direction du club, Nice demande trop d'argent pour le libérer. Mais Selon Sky Sport Italia, le FC Porto aurait proposé un contrat de 2 années (+ une en option) à Paulo Sousa. Il devrait prendre sa décision dans les prochaines heures.





