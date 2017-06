Modeste n'ira pas à Tianjin Quanjian

Le club de Cologne a annoncé via son compte twitter que l'attaquant français Anthony Modeste ne signera pas en Chine cet été. Le club a arrêté les négociations avec Tianjin Quanjian.

Alors que l'attaquant était annoncé très proche du club de Tianjin Quanjian, Cologne a décidé d'arrêter les négociations. Anthony Modeste auteur d'une très bonne saison avec son club ne signera donc pas en Chine pendant l'été. Il a inscrit 25 buts la saison dernière en Bundesliga, et sous contrat avec le club de Cologne jusqu'en juin 2021.





#effzeh have terminated discussions with Tianjin Quanjian regarding the transfer of @AModeste15:https://t.co/GbE4BjKVDP